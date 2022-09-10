Metrobüs kazasından dolayı yolda kalan yolcuların imdadına AK Partili belediyelere ait araçlar yetişti

Metrobüs yolunun Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluşurken, duraklarda mağdur olan vatandaşlar, yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Avcılar'da metrobüslerden inen vatandaşların D-100 karayoluna girmesi nedeniyle polis Ankara istikametini trafiğe kapattı.

BELEDİYELER VATANDAŞLARI EVİNE ULAŞTIRDI

Binlerce yolcu duraklarda mahsur kalırken, Fatih, Kağıthane, Güngören, Başakşehir ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı.Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir." açıklamasında bulundu.