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Metiner'den 'üstü örtülü' MHP eleştirisi

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 kuralını eleştiren bir paylaşım yaptı. "Sayısal olarak çok olan mecbur olduğu azın siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor" ifadelerine yer veren Metiner'in bu paylaşımının Bahçeli'nin baskısıyla görevden alındığı iddia edilen Mahir Ünal'ın istifa sürecinde gelmesi akıllara "MHP'ye mi göndermede bulundu?" sorusunu getirdi.

Gündem 03.11.2022, 02:08 03.11.2022, 01:50
Metiner'den 'üstü örtülü' MHP eleştirisi

Katıldığı bir panelde cumhuriyet rejimine yönelik eleştirel ifadeler kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

50+1 KURALINI ELEŞTİRDİ

Mahir Ünal'ın bu istifasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirileri sonrası gelmesi "Bahçeli istedi" iddialarını gündeme getirmişti. Tartışmalar devam ederken eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 kuralını eleştiren ve bu mecburiyetin siyasi saflığı bozduğunu dile getiren Metiner, "Sayısal olarak çok olan mecbur olduğu azın siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor" ifadelerine yerdi.

İşte Metiner'in o paylaşımı;

MHP'Yİ Mİ KASTETTİ?

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşımda Metiner'in "Sayısal olarak çok olan" diyerek AK Parti'yi, "mecbur olduğu az" diyerek de MHP'yi kastettiği öne sürüldü. Metiner'in "Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli görevden aldırdı" iddialarına tepki olarak böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimlerde tepkilere katıldı.

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında da aynı görevi yürütmüştü.

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