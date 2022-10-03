Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Gündem 03.10.2022, 20:06
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2022
Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!#MSB pic.twitter.com/nv9XtoAEEI
Kaynak: AA
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