banner38

Metin Yüksel şehit edildiği yerde anıldı

43 yıl önce katledilen ​Metin Yüksel, şehadetinin 43'üncü yıl dönümünde Fatih Camii'nde anıldı.

Gündem 20.02.2022, 20:42
Metin Yüksel şehit edildiği yerde anıldı

Şehid Metin Yüksel Platformu, Yüksel'in şehadetinin 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Yüksel'in katledildiği Fatih Camii'nin avlusunda düzenlenen anma programına, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında basın açıklaması okundu. Basın açıklamasını platform adına Recep Erol okudu.

Erol, Yüksel'i bir kez daha rahmet, minnet ve hasretle andıklarını söyledi.

Erol, "Şehitler, şehadetleriyle birlikte davalarını da, kavgalarını da ölümsüz kıldılar. Onlar şehadetleriyle, nesilden nesile ulaşacak olan kutlu bir mesajı Müslümanların kalplerine silinmez bir mürekkeple yazmış oldular." dedi.

Metin Yüksel'in mücadelesini anlatan Erol, "Doğu ve batı emperyalizminin İslam dünyasına doğrudan ya da dolaylı olarak sulta kurduğu, tağuti cahiliye düzenlerinin Müslümanlara yönelik zulüm ve zorbalıklarını giderek azgınlaştırdığı bir dönemde, aziz şehidimiz Metin Yüksel, Balkanlardan Filipinler'e, Filistin'den Moro'ya, tüm yeryüzündeki mazlum Müslümanların haklarını, özgürlük ve onurunu savunma bayrağını kaldırıyor, çağdaş putperestliğin tüm prangalarının er geç kırılacağını, ümmetimizin esaret ve zulüm pençelerinden kurtulacağını ve İslam sancağının yeryüzünün her noktasında ve en yükseklerde dalgalanacağını haykırıyordu." diye konuştu.

Erol, bu ayın ayrıca eski başbakanlardan merhum Necmeddin Erbakan'ın da vefat yılönümü olduğunu hatırlatarak, "Bizleri her zaman Kudüs davasına yönelten aziz hocamızı da rahmet ve minnetle anarken, onun kutlu hatıratını bir kez daha selamlıyoruz." diye ekledi.

Metin Yüksel'in de Erbakan'nın eğitim ve terbiyesinden geçen biri olduğunu söyleyen Erol, "Şehid Metin Yüksel, İslam'ın oğlu, Kur'an'ın eri ve ümmetin fedaisi idi. İslam davası onun canı, ruhu ve özü idi. O hem ümmet, hem vahdet, hem de mukavemet idi. O bütün Müslümanlara yönelik kardeşlik gayretini üzerinde taşıyor, küresel emperyalizm ve tağutlara karşı dinmez bir mücadele ve direnişi mücadelesiyle ortaya koyuyordu. Cihad ve mukavemet onun hattı idi. İslam'ın şiarlarını ve mukaddesatını savunmak, Kur'an nizamının egemenliği için durmaksızın bir kavgayı kuşanmak onun o asil ve örnek şahsiyetini yansıtıyordu." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Doğru Haber

#metin yüksel #şehit
Yorumlar (0)
banner35
11
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 41
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 40
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 44
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 24
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14