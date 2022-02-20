Metin Yüksel şehit edildiği yerde anıldı

Şehid Metin Yüksel Platformu, Yüksel'in şehadetinin 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Yüksel'in katledildiği Fatih Camii'nin avlusunda düzenlenen anma programına, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında basın açıklaması okundu. Basın açıklamasını platform adına Recep Erol okudu.

Erol, Yüksel'i bir kez daha rahmet, minnet ve hasretle andıklarını söyledi.

Erol, "Şehitler, şehadetleriyle birlikte davalarını da, kavgalarını da ölümsüz kıldılar. Onlar şehadetleriyle, nesilden nesile ulaşacak olan kutlu bir mesajı Müslümanların kalplerine silinmez bir mürekkeple yazmış oldular." dedi.

Metin Yüksel'in mücadelesini anlatan Erol, "Doğu ve batı emperyalizminin İslam dünyasına doğrudan ya da dolaylı olarak sulta kurduğu, tağuti cahiliye düzenlerinin Müslümanlara yönelik zulüm ve zorbalıklarını giderek azgınlaştırdığı bir dönemde, aziz şehidimiz Metin Yüksel, Balkanlardan Filipinler'e, Filistin'den Moro'ya, tüm yeryüzündeki mazlum Müslümanların haklarını, özgürlük ve onurunu savunma bayrağını kaldırıyor, çağdaş putperestliğin tüm prangalarının er geç kırılacağını, ümmetimizin esaret ve zulüm pençelerinden kurtulacağını ve İslam sancağının yeryüzünün her noktasında ve en yükseklerde dalgalanacağını haykırıyordu." diye konuştu.

Erol, bu ayın ayrıca eski başbakanlardan merhum Necmeddin Erbakan'ın da vefat yılönümü olduğunu hatırlatarak, "Bizleri her zaman Kudüs davasına yönelten aziz hocamızı da rahmet ve minnetle anarken, onun kutlu hatıratını bir kez daha selamlıyoruz." diye ekledi.

Metin Yüksel'in de Erbakan'nın eğitim ve terbiyesinden geçen biri olduğunu söyleyen Erol, "Şehid Metin Yüksel, İslam'ın oğlu, Kur'an'ın eri ve ümmetin fedaisi idi. İslam davası onun canı, ruhu ve özü idi. O hem ümmet, hem vahdet, hem de mukavemet idi. O bütün Müslümanlara yönelik kardeşlik gayretini üzerinde taşıyor, küresel emperyalizm ve tağutlara karşı dinmez bir mücadele ve direnişi mücadelesiyle ortaya koyuyordu. Cihad ve mukavemet onun hattı idi. İslam'ın şiarlarını ve mukaddesatını savunmak, Kur'an nizamının egemenliği için durmaksızın bir kavgayı kuşanmak onun o asil ve örnek şahsiyetini yansıtıyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Doğru Haber