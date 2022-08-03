Metin Külünk: 'Köklü temizlik YÖK’ten başlamalı'
KPSS sınavındaki soruların sızdırılmasına ilişkin AK Partili Metin Külünk, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın suskun kalmasını eleştirerek "Köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır" dedi.
Gündem 03.08.2022, 12:42 03.08.2022, 12:48
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, KPSS sınavında sorularının Yediiklim Yayınları'nın denemeleri ile aynı olduğu iddialarına ilişkin sosyal medya adresinden şu açıklamalarda bulundu;
"KPSS soruları üzerindeki şüpheler, Sayın CB’mızın DDK’yı talimatlandırması ve ÖSYM Başkanının görevden alınması... Demek ki YÖK, çok ciddi anlamda gözden geçirilmek zorunda!
YÖK ve üzerlerinde kuvvetli şüphe olan üniversite yönetimleri, hem anlayış ve hem de bürokratik planında FETÖ’den arındırılmalıdır. Sızıntı ve saklanmış FETÖ unsurları, gizlendikleri yerlerde Sayın CB’mıza ve Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyonlarına devam etme peşindeler.
Açık ve net! Fakat YÖK Başkanı suskun. Öyleyse bu köklü temizliğin YÖK’ten başlaması şarttır."
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