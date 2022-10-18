Metin Feyzioğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.
Gündem 18.10.2022, 19:48
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Fevzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA
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