Metin Akpınar'dan Erdoğan'a övgü dolu ifadeler

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, seçimlerle ilgili herkesi şaşırtan değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce tamamını CHP'lilerin oluşturduğu bir konferansta akla ziyan açıklamalarda bulunan Akpınar bu kez hakkaniyetli konuşmalarıyla şaşırttı.

İşte Metin Akpınar'ın konuşmasından satırbaşları:

"Baba metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz.''

''Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.''

''Sonuca katlanmak zorundayız. Bükemediğin bileği öpeceksin.''