Metin Akpınar'dan Erdoğan'a övgü dolu ifadeler
Daha önce CHP'lilerin bulunduğu bir konferansta halkı aşağılayan Metin Akpınar, son konuşmasında hakkaniyetli ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu Metin Akpınar, seçimlerle ilgili herkesi şaşırtan değerlendirmelerde bulundu.
Daha önce tamamını CHP'lilerin oluşturduğu bir konferansta akla ziyan açıklamalarda bulunan Akpınar bu kez hakkaniyetli konuşmalarıyla şaşırttı.
İşte Metin Akpınar'ın konuşmasından satırbaşları:
"Baba metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz.''
''Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.''
''Sonuca katlanmak zorundayız. Bükemediğin bileği öpeceksin.''
Metin Akpınar:— TRHaber (@trhaber_com) May 24, 2023
''Baba metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz.''
''Millet ittifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.''
''Sonuca katlanmak zorundayız. Bükemediğin bileği öpeceksin.'' pic.twitter.com/7BnxzPPFPe
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
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|33
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|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
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|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
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|33
|49
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|33
|49
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|33
|44
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|34
|41
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|33
|40
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|33
|39
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|33
|38
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|37
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|35
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|33
|25
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|23
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|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
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|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
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|36
|62
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|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
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|36
|55
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|36
|52
|12. Altay
|36
|40
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
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|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
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|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|36
|49
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
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|35
|46
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|35
|44
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|35
|40
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|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Real Valladolid
|36
|38
|18. Getafe
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
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|35
|20