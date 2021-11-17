Meteorolojiden vatandaşlara 'pus ve sis' uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.