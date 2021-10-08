Meteorolojiden iki bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yarın yerel olarak sağanak yağış hakim olacak.
Gündem 08.10.2021, 13:28 08.10.2021, 13:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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parçalı bulutlu
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