Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı yarın düşecek, yurt genelinde yağmur etkili olacak.

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağış görülecek. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacak.

Ege ve Akdeniz için sel uyarısı

İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü aşırı yağış görülebilir. Bu bölgeler için sel uyarısı da yapıldı.

3 büyük kentte sıcaklıklar düşüyor

3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.

Hangi bölgelerde kar bekleniyor?

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.