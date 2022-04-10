Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğunu duyurdu.
Gündem 10.04.2022, 15:08 10.04.2022, 15:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, bölge sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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|28
|33
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|28
|28
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|30
|54
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|31
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|31
|51
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|32
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|37
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|31
|34
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|31
|33
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|30
|28
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|29
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|30
|18
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|31
|72
|2. Sevilla
|31
|60
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|29
|57
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|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|30
|51
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|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|30
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|32
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|29
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|30
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