Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı, yer yer pus ile sis bekleniyor.
Gündem 14.11.2021, 11:08 14.11.2021, 11:35
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum'da 4, Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Ağrı ve Iğdır'da 14, Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.
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açık
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|16
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|9
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|12
|9
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|7
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|O
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|27
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|27
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|26
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|22
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|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
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|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
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|13
|17
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|13
|17
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|12
|15
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|13
|15
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|13
|12
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|13
|12
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|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6