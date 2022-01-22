Meteorolojiden Ankara için 'turuncu' uyarı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Ara sokaklar karla kaplandı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu kod" uyarısı yaptığı kentte günün ilerleyen saatlerinde de kar yağışının etkili olması ve perşembe gününe kadar da sürmesi bekleniyor.

Ekiplerin yolları açık tutmak için ana caddelerde çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Ankara'da günün en yüksek sıcaklığı 3 derece olacak.

Ağır vasıtaların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyebilir

Öte yandan Ankara Valiliği Ankaralılara uyarıda bulundu. Hava koşullarının ağırlaşması halinde orta yüklü ticari taşıt, kamyon, römork, çekici gibi araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yağış ve trafik durumu hakkında Alo 159 hattında bilgi alınabilecek.

Yetkililerin sürücüleri güvenlik şeridini kullanmamaları yönünde uyarıyor.

Ayrıca kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmasıyla ilgili de hatırlatma yapıldı.