Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak yağış hakim olacak.
Gündem 01.11.2021, 10:13
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de 10 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Tunceli'de 18, Iğdır'da 16, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|11
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|9
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|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
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|11
|4
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|O
|P
|1. Ümraniye
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|27
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|24
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|23
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|22
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|21
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|10
|17
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|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6