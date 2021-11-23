Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.