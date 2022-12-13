Meteorolojiden 12 kente uyarı

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 12 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji yayımladığı haritayla 4 kenti turuncu, 8 kenti de sarı kodla uyardı.

Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Manisa, Muğla, Aydın

Sarı kodla uyarılan iller: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Denizli, Uşak

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.