Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 11 kentte sağanak ve fırtına bekleniyor.
Bugün birçok ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji yayımladığı haritayla 7 kenti turuncu, 4 kenti de sarı kodla uyardı.
Turuncu kodla uyarılan iller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya.
Sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli.
Yetkililer vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Turuncu kod uyarısı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|19
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|O
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|38
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|18
|32
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|32
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|18
|32
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|18
|31
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|18
|30
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|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
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|18
|28
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|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
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|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
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|18
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|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
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|18
|26
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|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
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|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
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|16
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|18
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|16
|17
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|16
|17
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|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
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|16
|14
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