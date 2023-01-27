Meteoroloji yeni hava durumu raporunu güncelledi! Alarm verildi, kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün itibarıyla yurdun çoğu bölgesinde; kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde ara ara sulu kar geçişlerinin görülebileceği iddiaları gündemdeyken, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklama geldi.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Türkiye yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Cuma sabaha karşı kuvvetli bir yağış geliyor. Marmara bölgesi de bu etkili yağışın etkisine girecek ama Güney Ege'de Çanakkale, Balıkesir'de su baskınları da olabilir.

Bu yağmur cumartesi ve pazar günleri iç kısımlara doğru ilerleyecek. İç bölgelere geldiği zaman karla karşılık yağmura dönecek. Pazartesi ve salı günleri ise Doğu Anadolu'da kar yağışı, İç Anadolu'da kar yağışı biraz süreklilik kazanacak gibi görünüyor. Tabi bir damla yağmurun bile barajlara faydası var. Bu yağış %30'ların altına düşen baraj seviyesini büyük ihtimal yukarı çıkaracaktır. Burada tabii önemli olan tarımsal ve içme suyu açısından kar yağışıydı. Kar yağışı da bu önümüzdeki hafta sonundan itibaren Anadolu'ya giriyor. Bu arada kayak merkezlerinde kar yağışı hafta sonundan itibaren başlayacak.

İstanbul kar yağışı zor geliyor. Her sene böyle oluyor. Isı havası oluyor. İstanbul çok metropolitan bir alan. Binalar, asvaltlar var. Şehir içi 5 derecenin altına düşmesi lazım ki o zaman İstanbul'a kar yağsın. Bu gelen yağış kütlesiyle İstanbul'a kar yağabilirdi ama şehir olmasaydı. Etrafına baktığımız zaman Bursa'da, Kocaeli'de yağışlar gelecek. İstanbul'da ise yükseklere kar yağışı yapabilir. Ama daha kışın ortasındayız, İstanbul'a kar yağar mı ilerleyen süreçte bakacağız.

21 KENTE SARI VE TURUNCU ALARM

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman

9 KENTTE SARI VE TURUNCU ALARM

Meteoroloji Antalya için turuncu alarmda bulundu.

Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman’da ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ, LÜKS ARAÇ VE BİR EV ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla ağaçlar devrilirken, lüks otomobil ve bir evin çatısı zarar gördü.

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Muğla il genelinde beklenen yağış başladı. Marmaris'te de sabah saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini arttırdı. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda lüks otomobilde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Fırtınanın etkili olduğu bir başka bölgede ise rüzgarın da şiddetiyle 3 çam ağacı devrildi. Devrilen ağaçlar bölgede bulunan 2 katlı bir evin çatısına düştü. Yaşanan olaylarda maddi hasar meydana gelirken, yetkililer vatandaşları, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.