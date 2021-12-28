Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yetkililer, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Gündem 28.12.2021, 14:11
Trakya'da aralıklarla devam eden sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren artmasını bekliyor.
Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Sel tehlikesi öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapmalı?
AFAD da şiddetli yağış uyarısının ardından sosyal medya hesabından "sel tehlikesi öncesinde, sel tehlikesi sırasında ve sel tehlikesi sonrasında neler yapılmalı?" videolarını paylaştı.
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