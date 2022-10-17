Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Gündem 17.10.2022, 12:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
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