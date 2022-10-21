Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Gündem 21.10.2022, 09:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Kars'ın güneyi, Bingöl'ün güneydoğusu, Hakkari'nin batısı ile Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağmur ve sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.
Bununla birlikte, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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|P
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|8
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|8
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|6
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|6
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|9
|2
|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
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|27
|2. M.City
|10
|23
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|11
|23
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|10
|20
|5. M. United
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|19
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|11
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|10
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|9
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|11
|9
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|11
|9
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|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
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|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
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|10
|15
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|10
|12
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|10
|11
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|10
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