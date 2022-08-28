Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Gündem 28.08.2022, 12:56 28.08.2022, 13:16
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0