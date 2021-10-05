Meteoroloji uyardı
Meteorolojiden alınan verilere göre yurdun bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor.
Gündem 05.10.2021, 19:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusunda yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Kaynak: AA
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parçalı bulutlu
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