Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava raporlarını yayımladı.

Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgar ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de sıcaklık azalıyor

Marmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.