Meteoroloji'den iki bölge için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.