Meteoroloji'den iki bölge için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Gündem 30.10.2022, 16:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Günün Anketi Tümü
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|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|10
|8
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
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|10
|10
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|10
|9
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
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|11
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|10
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|11
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|6. Boluspor
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|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|9
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
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|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|12
|18
|9. Osasuna
|11
|17
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
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|11
|4