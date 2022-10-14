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Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Gündem 14.10.2022, 07:04 14.10.2022, 07:57
Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege’de ise rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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