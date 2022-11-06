Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor.
Gündem 06.11.2022, 10:48
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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