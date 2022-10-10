Meteoroloji'den 2 kente sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, Artvin ve Rize'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gündem 10.10.2022, 09:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz’de rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın; gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.
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az bulutlu
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|3
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|P
|1. Eyüpspor
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|15
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|15
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|8
|9
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|9
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|8
|8
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|8
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|6
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|6
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|3
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|2
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|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
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|15
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|10
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|9
|10
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|9
|10
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|9
|10
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|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
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|9
|7
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|9
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|9
|4
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|4
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|P
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|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
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|13
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|13
|9. Villarreal
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|12
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|10
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|10
|12. Mallorca
|7
|8
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|8
|8
|14. Girona
|8
|7
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|8
|7
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|8
|7
|17. Espanyol
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|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
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