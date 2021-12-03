Meteoroloji Antalya'yı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Antalya'da şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.