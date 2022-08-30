Mete Yarar 'köstebek siyaseti'ndeki tehlikeye dikkat çekti
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında hükümetin atacağı adımları önceden haber alarak kendisinin fikri gibi gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuştu. Yarar, "Bu bilgilerin devamı yurt dışına kaçıyorsa asıl beni endişelendirenlerden bir tanesi o." ifadelerini kullandı.
Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de icra affıyla sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısı yaptı.
Yeni Şafak'ın 'Bay Kemal'in köstebeği kim?' manşeti sonrası bu konu siyasetin gündemine oturdu.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında CHP'nin 'köstebek siyaseti'ni değerlendirdi.
"Bu bilgilerin devamı yurt dışına kaçıyorsa asıl beni endişelendirenlerden bir tanesi o." diyen Yarar, "Yani olayın vahameti bu. Yunanistan ile ilgili yaşanan krizler, Irak’taki şu an da yaşanan kriz, Suriye’de yaşanacak olan süreçler olmak üzere, bu süreçlerin içerisinde bu temizlik tam anlamıyla yapılmadığı için acaba ne kadar çok bilgi sızıyor ve biz bu kadarın ne kadarını kontrol edebiliyoruz?" ifadelerini kullandı.
"HERHANGİ BİR KRİZDE BULUNDUĞU YERİ TIKAYACAK ADAMLAR BUNLAR"
Darbede görev almayan ve sistem içinde halen görevine devam eden kişiler olduğunu söyleyen Yarar, "Yani ne olacak arkadaş, yani işte onlarda darbeye karışmadılar da işte, sistem içerisinde halen görevlerine devam ediyorlar. Ya adam darbeye karışmak ile ilgili bölüm içerisinde yer almadı ama darbenin planlaması dahil olmak üzere örgütün bütün kılcal damarlar içerisinde yer alıyorlar. İki gün sonra yaşanacak herhangi bir krizde, kendi bulunduğu yeri tıkayacak adımlar bunlar." diye konuştu.
Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adamların her biri bir vananın başında o vanayı kapattığınızda düşünün. Bu şeyler vardır, eskiden çok patlardı hatırlar mısınız? Kalorifer kazanları vardı. Kalorifer kazanlarının yalnızca içine fazla odun atmanızdan kaynaklanmaz. Bir tane boruyu kapatın tahliye borusunu veya basınç borusunu kapatın, bütün apartmanı uçurursunuz, bir tek vanayla.
Ben olaylara öyle bakıyorum, ve bunu öyle değerlendiriyorum. Kılıçdaroğlu yapması gerekeni yapıyor. Bilgiyi alıyor, bunu kendi lehine kullanacak şekilde ortaya döküyor. "
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