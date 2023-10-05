"Meşru hedefler" tek tek vuruluyor
Hükümet yetkililerinin sinyalini verdiği "meşru hedefler" vurulmaya başladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefler tek tek vuruluyor.
Terör örgütü PKK tarafından, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonrası Meclis kürsüsünden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın geliriz" mesajı sonrası harekete geçildi.
Dün akşam konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı toplantı sonrası sınır ötesi operasyon mesajı verildi.
TERÖR HEDEFLERİNE OPERASYON BAŞLADI
Tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Beklenen operasyon bugün Kamışlı ve Haseke'de başladı.
PETROL TESİSLERİ VE ELEKTRİK SANTRALLERİ BOMBALANDI
Başta SİHA'lar ve TİHA'lar olmak üzere bölgede terör örgütüne ait alt yapı, tesis depo, enerji hatları bombalandı. Hedefteki ana noktalar ise terör örgütünün gelir kaynağı olan petrol tesisleri ve elektrik santralleri oldu.
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