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Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği’nin adı değişecek

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK’nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı yalanını yayan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkisini yineledi. Erdoğan, bakanlara, Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesi için çalışma talimatı verdiğini söyledi.

Gündem 25.10.2022, 08:49 25.10.2022, 08:53
Meslek örgütlerine yeni yapı: Türk Tabipleri Birliği’nin adı değişecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Amasra’daki maden kazasında alınan dersler ışığında Türkiye’deki tüm madenlerin durumlarının baştan sona gözden geçirildiğini dile getiren Erdoğan, “Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

TÜM MADENLER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Amasra’daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor. Amasra’dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

TÜRKİYE YÜZYILI EN BÜYÜK MİRAS

(Bugün) Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü 29 Ekim programlarının ardından Türkiye’nin otomobili TOGG’un banttan indirme törenine katılacağız. Önümüzdeki gün vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle hazırlanıyoruz. Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurduğumuz Cumhuriyetimizin milletçe atılacak adını Türkiye Yüzyılı koyduk. 2053, ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılının adımları olarak görüyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu süreç siyaseti, ekonomisi ile dünyada olup bitenlerden bağımsız değildir.

HUZURUMUZUN ENGELLENMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ

Vatan topraklarının her karışında hakim kıldığımız huzuru, umutlarımızın gölgesinin engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duran, bizi engelleyecek güç tanımıyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı sosyal programları bizim dönemimizde geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programlarımızın içeriğini değiştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Geçmişte sadece yakacak ve gıda başlığı altında destek alan ailelerimiz, bugün kırtasiyeden elektriğe geniş bir alanda destek almaktadır.

BU KİŞİ VE KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAKTIR

Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşan şahsın adı, Türk’le başlayan bir kurumun başında olması milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve Mahkemenin vereceği karara göre bu kişi ve kurumla ilgili adımlar atılacaktır.”

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