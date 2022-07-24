Meslek lisesi öğrencileri hurda malzemelerden araç üretti

TOBB destekli proje okulları arasında yer alan Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından geri dönüştürülen demir, direksiyon, tekerlek gibi malzemelerle 3 ayda üretilen "UTV" adlı arazi aracı, üstündeki güneş panelinden elde edilen elektriğin depolandığı akülerin sağladığı güç sayesinde çalışıyor.

İleri ve geri manevra kabiliyetine sahip otomobil, üstündeki motor aksamıyla saatte yaklaşık 30 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Okul müdürü Mustafa Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geri dönüşümle ilgili çağrısı üzerine öğretmen ve öğrencilerle birlikte çalışma başlattıklarını söyledi.

Yoğun çalışmalar sonucu aracın üretildiğini belirten Aslan, "İlk etapta ben de bu şekilde güzel bir eser çıkacağına inanmıyordum ama sağ olsunlar öğretmen ve öğrencilerimiz, yoğun çalışmaları neticesinde 'UTV' denilen bu aracı yaptı. Deneme sürüşlerini yaptık ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Yüzde 90 geri dönüşüm malzemesi kullandık"

Proje yöneticisi öğretmen Osman Tanağrı da öğrencilerinin isteğinin otomobilin yapımının başarıyla sonuçlanmasını sağladığını dile getirdi.

Otomobilin yapımında yüzde 90 geri dönüşüm malzemesi kullandıklarını anlatan Tanağrı, şöyle devam etti:

"Ana hedefimizde hurda malzemeleri geri dönüşüm olarak kullanmak vardı. O malzemeleri kullanarak ortaya bir araç çıkardık. Bu araç güneş enerjisiyle destekleniyor. Elektrik enerjisiyle çalışıyor. Aracımızı yaparken çevreye duyarlı, kibar, hafif bir araç olmasını istedik. Öğrencilerimizin talepleri bu yöndeydi. Biz de onların taleplerine uygun olacak şekilde elde ettiğimiz malzemelerden kullandık."

Tanağrı, sadece elektronik kısmında sıkıntı yaşanmaması için yeni malzemeler kullandıklarını söyledi.

Makine teknolojisi bölümü 12. sınıf öğrencisi İsmail Memiş ise geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları elektrikli aracın imalat sürecinde en çok elektronik aksamının kendilerini zorladığını dile getirdi.

İmkan sağlandığında daha iyisini yapabileceklerini belirten Memiş, "Öğretmenlerimizle aracı tamamlayıp bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok da iyi oldu, beklediğimizden fazlasıyla iyi oldu. Bundan sonra daha gelişmiş olanını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur da okulun yönetici ve öğrencilerinin başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ise öğrencilerin elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil üretmesinin ülkenin kalkınmasında meslek okullarının ne kadar önem arz ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.