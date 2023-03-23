Merve Kavakçı görevden alındı

Merve Kavakçı neden görevden alındı? Merve Kavakçı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

MERVE KAVAKÇI NEDEN GÖREVİNDEN ALINDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Kavakçı'nın neden görevden alındığı henüz bilinmiyor; ancak milletvekili adayı olacağı için görevden alındığı tahminler arasında yer alıyor.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

Merve Kavakcı, dış politika danışma kurulundaki görevinden alındı

SÜLEYMAN GÖKÇE DE GÖREVDEN ALINDI

Aynı kararla Süleyman Gökçe de, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan görevden alma ve atama kararları şu şekilde:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atandı.

Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.