Mersin'deki terör saldırısına ilişkin 22 kişi gözaltında
Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli yakalandı.
Gündem 28.09.2022, 08:29 28.09.2022, 08:43
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
1 polis şehit düştü, 1 polis de yaralandı
Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.
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