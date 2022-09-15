Mersin'de PKK/KCK operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için düğmeye bastı.

2019 yerel seçimlerinden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve aktif olarak çalışmaya devam ettiği belirlenen 10 şüphelinin, terör örgütünü övücü/özendirici/sahiplenici/yüceltici şekilde propaganda yaptığı tespit edildi.

F.E., A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G., S.M. isimli şahısların adreslerine 180 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

Şüpheliler arasında, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının birinci derecede yakınlarının da bulunduğu belirlendi.