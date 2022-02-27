Mersin'de aranan 7 kişi yakalandı
Mersin'de düzensiz göçmenlere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Gündem 27.02.2022, 09:12 27.02.2022, 10:14
Mersin'de jandarma ekipleri kent genelindeki 73 uygulama noktasında 4 bin 822 kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.
Uygulamalarda 58 kişiye de kayıtlı adresinde bulunmamak ve kimlik taşımamak gibi suçlardan toplamda 75 bin 377 lira para cezası uyguladı.
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