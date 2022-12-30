Mersin ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Bazı mekanlara "koçbaşı" kullanılarak girilirken, Özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

10 ayrı adrese TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince baskın yapıldı. TEM şubesi ekipleri baskın yapılan adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.