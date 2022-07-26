Mersin şehidini gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki törenin ardından kente uğurlanan Nişan'ın naaşı, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Tülay, babası Halis ve eşi Neslihan Sevgi Nişan'a başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nişan'ın cenazesi, Toroslar ilçesi Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.