"Mersin'deki terör eylemi karşı karşıya kaldığımız birçok foyayı ortaya çıkardı"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan Soylu, 6 bin 829 öğrencinin öğrenim göreceği akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'e Allah'tan rahmet dileyen Soylu, Cerit'e çarpan aracın sürücüsünün kaza esnasında alkollü olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Soylu, akademinin jandarma teşkilatı ile güvenlik birimlerinin yüz akı olduğunu ve kurulduğundan beri büyük gelişme ve başarıya imza attığını söyledi.

Bakan Soylu, Batı'nın, ürettiği "küresel güvenlik" meselesini çözmek istemediğini ve terör örgütlerine çeşitli alanlarda destek verdiğini ifade etti.

Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin PKK tarafından yönetildiğini anlatan Soylu, "Avrupa'da uyuşturucu satan PKK örgütü olduğu gibi PKK mağaralarında sentetik uyuşturucu haplar ele geçirmek bizim neredeyse rutinimiz haline gelmiştir. Daha bu sabah Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir taraftan kaleş bir taraftan uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir." dedi.

Soylu, göçün sadece Türkiye ile komşu ülkeler arasındaki sınır meselesi olmadığını ifade ederek, "Ege Denizi, Akdeniz mezarlık oldu. Bunu görmeyen bir dünya var. 'Mış' gibi yapan, 'Üç kuruş, beş kuruş gönderirsem meseleyi çözebilirim, kendi toplumuma ben bir şeyler yapıyorum' anlayışını ortaya koyan Batı ile karşı karşıyayız. Küreselleşme iflas noktasındadır. Avrupa diye bir şey yoktur, Amerika'nın vagonudur." diye konuştu.

Avrupa'nın enerji konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinen Soylu, "Avrupa'ya giden arkadaşlarımız, aranızda birtakım derslere giren arkadaşlarımız var. Fransa'da paltolarla ders veriyorlar." dedi.

Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin tartışmalar

Soylu, Batı'nın teröre destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mersin saldırısı sonrası ortaya koyulan tartışmaları hep beraber izliyoruz. Dün sosyal medyada bir video dolaştı. Belki de kamuoyu ilk kez bir teröristi bu ölçüde yaygın ve net bir şekilde izledi ve gerçek yüzlerini gördü. Silah ve bomba eğitimi almış, söz konusu eylemin hazırlığında parmağı olan, mecazi anlamda söylemiyorum, doğrudan parmak izi olan, başka eylemler yapacağını da ifade eden bir kadın terörist gördük. Bu açıklama sonrasında bize, 'Eylemi yapan o muydu, başkası mıydı? Devlet yanıldı mı, yanılmadı mı?' konusunu tartışmaya çalıştılar. Bir muhalefet partisi ilk kez bir terörist için DNA raporu istedi. Başka bir şeyi tartıştırmadılar."

Soylu, olayın ardından evlat nöbetleri, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu, terörle mücadele kapsamında nelerin yaşandığı ve terör örgütlerine hangi desteklerin verildiğinin tartışılmadığını vurgulayarak, "Ama 'Paramotor o kadar uçar mı?' diye uzman kesilmesini bildiler." dedi.

"Tutuklu Gazeteciler Listesi'nin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız"

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi veya yakalanmalarının ardından İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde hangi kategoride yer aldıklarına baktıklarını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir şeye daha bakmamız aklımıza geldi, bundan sonra Tutuklu Gazeteciler Listesi'nin de bir bölümüne bakmak zorunda kalacağız. Bu terör saldırısında bizatihi PKK ve KCK'nın elinden, dünyaya ve Amerika'ya yönelik bir belge daha çıkmış oldu. O da Suriyeli olarak nitelendirilen teröristin, resimleriyle beraber bir YPG elemanı olduğunu ve YPG elemanının gelip burada eyleme karıştığını PKK itiraf etmiş oldu. PKK ile PYD arasında bir bağ bulamayanlar hemen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımıza koşup, 'Mersin'deki eyleme karışan silahların seri numaralarını istiyoruz' diye telaşa kapıldılar. Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu."

Soylu'nun konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, akademik yılın ilk dersini verdi.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve öğrenciler katıldı.