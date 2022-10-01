Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.