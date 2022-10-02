banner38

Mersin'deki polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gündem 02.10.2022, 13:26
Mersin'deki polisevi saldırısında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı.

Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmış, 30 Eylül'de adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i serbest bırakılmıştı.

Yorumlar (0)
banner35
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Galatasaray 8 17
4. Trabzonspor 8 16
5. Beşiktaş 7 14
6. Konyaspor 7 14
7. Fenerbahçe 6 13
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 14
2. Sakaryaspor 7 12
3. Pendikspor 7 12
4. Bodrumspor 7 11
5. Keçiörengücü 6 11
6. Bandırmaspor 6 11
7. Samsunspor 7 10
8. Boluspor 5 10
9. Rizespor 6 9
10. Manisa FK 6 9
11. Adanaspor 7 8
12. Tuzlaspor 6 8
13. Göztepe 7 8
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 7 17
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 6 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Bournemouth 8 9
13. Leeds United 6 8
14. Aston Villa 7 7
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 6 18
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Villarreal 7 12
7. Osasuna 6 12
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 7 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Sevilla 7 5
17. Espanyol 6 4
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
banner23