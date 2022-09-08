Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün başlayan, etkisini bugün de sürdüren orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Mersin'deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı" dedi.