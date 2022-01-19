Mersin'de tarihi eser operasyonu
Mersin'in Toroslar ilçesinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 54 sikke ile savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi.
Gündem 19.01.2022, 08:19 19.01.2022, 08:31
Mersin'de, jandarma ekipleri, Kaşlı Mahallesi'nde bir restoranda elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 bronz ve 8 gümüş sikke ile bir savaşçı figürlü bronz heykelcik ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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