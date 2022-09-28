Mersin'de Belediye Halkla İlişkiler Daire Başkanı dahil 30 kişiye PKK gözaltısı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında savcılık aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinin bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Gündem 28.09.2022, 09:26
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.
Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.
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