Merkezle teşkilatı HDP ayırdı: İYİ Parti’de yeni istifalar olabilir

İYİ Parti’de Genel Merkez’le teşkilatın arasında HDP girdi. Parti içinde “HDP ile yakınlaşıyoruz” kaygısı yaşanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi ve sözcüleri “HDP’nin 6’lı masanın örtülü ortağı olduğunu” inkar etse de taşra teşkilatları farklı düşünüyor. Taşra teşkilatları ile genel merkez arasında HDP’ye bakış açısının farklılık gösterdiğini ifade eden İYİ Parti’li bir isim, “Büyükşehirlerde elde edilen başarının sırrını taşraya yeterince anlatamadığımızı düşünüyorum” dedi. Parti içinde önümüzdeki dönemde, bu nedenle yeni istifaların olabileceği belirtiliyor. Karabük’te aralarında belediye meclis üyesi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili adayı ve parti üyelerinden oluşan 25 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçmişti. Öte yandan CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamasından sonra İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa etmiş, istifa dilekçesinde de “PKK’ya bakanlık verilebilir, diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir” diye yazmıştı.