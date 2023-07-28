Merkez Bankasında 3 isim daha değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Peki, Fatih Karahan, Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay kimdir?

Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

MERKEZ BANKASI'NDA 3 BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı. Başkan yardımcılarının 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındığı belirtildi.

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Akçay, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü tamamladı ve daha sonra New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini alarak eğitimini tamamladı.



Osman Cevdet Akçay, kariyer hayatına Koç Finansal hizmetler ve Yapı Kredi de baş ekonomist olarak başlamış ve bu görevini 2018 yılına dek sürdürmüştür.

Akçay, araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon gibi konularını Türkiye ekonomisi üzerinden inceleyen çalışmalar yürütmüştür.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Fatih Karahan ABD'de yaşıyordu. Dün sosyal medya hesabından uçağın içinde ailesiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaşan Karahan, takipçilerinin nereye seyahat ettiğini sorması üzerine Türkiye yanıtını verdiği görüldü.

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD’ye gitti.

2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University’de ekonomi dersleri verdi.

Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi ve TÜBİTAK’ta danışman oldu.

2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanıdır.

2014 senesinde Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı.

2014 senesinden bu yana Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır.

2016 senesinde "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi.

2017 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.