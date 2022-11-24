Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
Gündem 24.11.2022, 07:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.
Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
Günün Anketi Tümü
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|18
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|13
|15
|15. Erzurumspor
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|13
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|10
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|13
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|19. Denizlispor
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|Takımlar
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|P
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|32
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|15
|30
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|15
|29
|5. M. United
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|26
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|14
|21
|8. Chelsea
|14
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|15
|19
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|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|18
|13. Leicester City
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|17
|14. Bournemouth
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|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
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|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
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|14
|24
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