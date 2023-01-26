Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun yılın ilk enflasyon raporu sunumunda öne çıkan ifadeler şöyle;

2022'deki savaş nedeniyle enerji ve emtia fiyatları olağanüstü yükseldi. Bu durum başta enflasyon olmak üzere ekonomik göstergeleri etkiledi.

Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle normalleşme eğilimi görülmeye başlandı. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır.

2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşağı yönlü güncellenmeye başlamıştır. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri birçok ülkede Kasım ayından bu yana yukarı yönlü güncellenmektedir.

Türkiye'de büyümenin sağlam temeller üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yılın üçüncü çeyreğinde dış talep görünümü nedeniyle sınırlı ivme kaybına rağmen Türkiye ekonomisi büyümüştür. Yatırımlar olumsuz küresel görünüme rağmen kesintisiz olarak devam etmiştir.

Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullanımı desteklenmiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı.3. çeyrekte sanayi üretiminde dış talebin olumsuz etkileri sınırlı olarak hissedilmiştir.

İşgücü piyasası sağlıklı gelişimini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında pandemi öncesinden bu yana istihdam sayısını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.

Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. İhracat sağlam ekonomik temeller üzerindeki güçlü seyrine devam etmiştir. 2022'de enerji ithalatının milli gelirdeki payı tarihi yüksek seviye olan yüzde 11 düzeyine çıktı.

2022'de cari açığımız yükselmiştir. Son dönemdeki enerji ve paritedeki gelişmelerin etkisiyle cari açığın gerilemesi beklenmektedir. Enerji fiyatları dışlandığında 2022'de ekonomimiz cari fazla vermiştir.

Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir.

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yuzde 8,8 olarak sabit tutuldu.

Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrari gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak."

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 sonunda orta noktası yüzde 22,3 olmak üzere, yüzde 17,7 ile yüzde 26,9 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.