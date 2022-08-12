Merdan Yanardağ itiraf etti: 'CHP've İYİ Parti'den para alıyoruz'
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kanalının para aldığını itiraf eden Yanardağ, "Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." dedi.
Gündem 12.08.2022, 08:48
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İYİ Parti’den her ay düzenli para aldığını iddia etmişti. Bu iddialara, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan yanıt geldi.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir." dedi.
"MİTİNG YAYINLADIĞIMIZ İÇİN PARA ALIYORUZ"
Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadeleriyle yanıt verdi.
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